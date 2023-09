Messina Denaro peggiora | attivata la terapia del dolore Giallo sulla “richiesta di non essere rianimato”

(Di domenica 10 settembre 2023) Si aggravano le condizioni di salute del boss di Cosa Nostra Matteo, ricoverato per una patologia di cui soffre da tempo, un tumore al colon, presso l’ospedale di San Salvatore a L’Aquila. Il mafioso, arrestato il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza, il 5 settembre è stato trasferito dal reparto diintensiva, dove era stato ricoverato per gestire i postumi di un intervento chirurgico, al reparto per detenuti allestito all’interno del nosocomio. Difficile avere informazioni sul caso, ma a quanto si apprende sul suo stato di salute, le ultime ore avrebbero registrato un «nettomento».no le sue condizioni di salute Come è facile intuire,vicenda c’è il massimo riserbo. L’unica ...

