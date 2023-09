Messa in tv domenica 10 settembre | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di domenica 10 settembre 2023) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di10. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

Oggi,10 settembre, in Parrocchia ci sarà, alle ore 11, la Santasolenne. Nel pomeriggio, presso l'ex stazione ferroviaria alle 17 grandi e piccini potranno assistere alla magia di ...Festa Patronale di San Nicola in frazione Gorleri: Santa+ processione con l'intervento della ... Piazza Santa Caterina 2, fino al 24 settembre (da martedì ah 9/13 - 17/20) 21.00. XXXIII ...Ma la prestazionea segno in semifinale da Medvedev è stata clamorosa, la fiducia sarà al ...10 settembre, alle ore 22:00 italiane. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in ...

Diocesi: Ferrara, domenica mons. Perego presiede la messa per l ... Servizio Informazione Religiosa

Domenica festa parrocchiale a Giaggiolo (Civitella). Alle 15,15 messa nella chiesa di S. Maria Nuova a fianco della grande rocca malatestiana già possesso da Paolo ‘il bello’ capostipite del ramo dei ...Ci saranno certamente emozione, saluti e riconoscenza, oggi al convento dei frati Cappuccini di San Martino in Rio (foto), per il saluto a padre Livio De Bernardo e padre Franco Cavaciuti, da tempo at ...