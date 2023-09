Meritiamo uno spettacolo più decoroso | Rai | Gruber insulta Meloni e si smaschera da sola

(Di domenica 10 settembre 2023) Scalda i motori, Lilli, da lunedì di nuovo in onda con Otto e Mezzo su La7, il salottino rosso, il plotone d'esecuzione perennemente puntato contro il governo. E così Lilli la rossa torna a parlare. Lo ha fatto negli ultimi giorni e lo fa anche oggi, domenica 10 settembre, in una lunga intervista al Corriere della Sera. Spazia a tutto campo, dalla guerra in Ucraina alle prossime elezioni negli Usa, dall'eredità di Mario Draghi al possibili ritorno del Covid. Ma, ovviamente, si parla molto di, del centrodestra. Si parte del premier. Cosa ne pensa? "Di sicuro non è una underdog, ma una politica abile che ha costruito la sua carriera in anni di militanza e Parlamento - premette -. Ora è presidente del Consiglio, ma ugualmente vive costantemente sulle barricate: in tempi così critici avremmo bisogno di non dividere il ...

