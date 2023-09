Meloni | G20 resta forum fondamentale | sull' Ucraina un compromesso ma molto importante

(Di domenica 10 settembre 2023) AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia, nella giornata finale del G20 a New Delhi, ha incontrato i giornalisti in un punto stampa, rispondendo alle domande sul summit e sul comunicato conclusivo,e altri temi di geopolitica internazionale. L'Italia, spiega il premier, "ha lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento preciso e specifico all', era questo il risultato più complesso, non era un risultato scontato. È stata una soluzione dima". "Oltre ai lavori della sessione plenaria ci sono state una serie di iniziative a margine che consideroimportanti" come "il lancio ieri dell'alleanza globale sui biocarburanti insieme a Stati Uniti, India, Brasile, Emirati Arabi, ...

... ha detto la premier, Giorgia, al termine delin India. Intelligenza artificiale al centro del G7 italiano "Il tema dell'Intelligenza artificiale deve avere maggiore attenzione dai leader ..."Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all'Ucraina, non era un risultato scontato se si tiene in conto che le ministeriali sono tutte finite senza una ...L'Italia dice definitivamente addio alla Via della Seta . Nell'incontro bilaterale che si è tenuto durante ila New Delhi tra la premier Giorgiae il primo ministro cinese Li Qiang , in vece del presidente Xi Jinping che ha disertato il vertice organizzato dal rivale indiano, la prima ministra non ...

“La stessa Commissione europea che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema Ita, quando la troviamo ce la blocca ...L’Italia uscirà dalla Via della Seta, ma i rapporti tra Italia e Cina possono comunque consolidarsi e crescere. Questo quanto emerge da un vertice, al margine del G20 in India, tra la premier Giorgia ...