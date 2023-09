Meloni | G20 resta forum fondamentale | sull' Ucraina un compromesso ma molto importante

Leggi su agi

(Di domenica 10 settembre 2023) AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia, nella giornata finale del G20 a New Delhi, ha incontrato i giornalisti in un punto stampa, rispondendo alle domande sul summit e sul comunicato conclusivo,e altri temi di geopolitica internazionale. L'Italia, spiega il premier, "ha lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento preciso e specifico all', era questo il risultato più complesso, non era un risultato scontato. È stata una soluzione dima". "Considero particolarmenteessere riusciti a trovare un consenso tra i leadera dichiarazione finale in un contesto non facile", ha dettoche ha ringraziato "gli sherpa italiani che hanno ...