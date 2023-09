Meloni | G20 forum multilaterale strategico

(Di domenica 10 settembre 2023) (Agenzia Vista) India, 10 settembre 2023 "Voglio ribadire le mie congratulazioni e le congratulazioni dell'Italia al primo ministro Modi per la riuscita di questa non facile edizione del G20. l'Italia ha ovviamente offerto fin dall'inizio la sua collaborazione alla presidenza indiana, non solamente per gli eccellenti rapporti che intrattiene con l'India, ma soprattutto perché continuiamo a essere convinti che il G20 sia unassolutamente", le parole di Giorgianel corso della conferenza stampa dopo il G20 in India. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Terminato il G20 di New Delhi, in India, la presidente del Consiglio ha in programma un'altra tappa prima del rientro in Italia. Giorgia Meloni è attesa infatti a Doha, in Qatar, per un bilaterale con l'emiro

ma soprattutto perché continuiamo a essere convinti che il G20 sia un forum multilaterale assolutamente strategico", le parole di Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa dopo il G20 in India.Meloni contro Gentiloni: "Curioso che la stessa Commissione Ue che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema Ita quando la troviamo la blocca".