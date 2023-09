Meloni al G20 | ' Su Ita attendiamo risposte da Gentiloni'

Così la presidente del Consiglio, Giorgia, in conferenza stampa al termine delin ...Giorgia, nella conferenza stampa a consuntivo deldi Nuova Delhi , torna a incalzare il Commissario Europeo per gli Affari Economici, Paolo Gentiloni , a sollecitare un suo intervento, nel nome ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dela New Delhi . "Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all'Ucraina, non era un ...

G20, la soddisfazione della Meloni: "Compromesso importante sull'Ucraina. E la Cina resta partner strategico" ilGiornale.it

Alcuni leader del G20, tra cui Giorgia Meloni, hanno lanciato l'Alleanza globale sui biocarburanti, a margine dei lavori del vertice che si conclude oggi a Nuova Delhi. "È una battaglia che conduciamo ...Le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del G20 a New Delhi: "Uscita dalla Via della Seta Non ho deciso, ma non compromette i rapporti con la Cina".