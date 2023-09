Meloni al G20 | “Relazioni con Cina anche senza la Belt and Road Non capiamo la Commissione Ue su Ita Airways”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Conferenza stampa di rito a conclusione del vertice G20 di Nuova Delhi della presidente del Consiglio Giorgia. “Voglio ribadire le congratulazioni mie e dell’Italia al primo ministro Modi per la riuscita di questa non facile edizione del G20. L’Italia ha offerto sin dall’inizio collaborazione alla presidenza indiana, soprattutto perché continuiamo a essere convinti che G20 sia un forum multilaterale strategico nella misura in cui consente di dialogare con i paesi emergenti e del sud globale”, ha esordito la presidente del Consiglio. “Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all’Ucraina, non era un risultato scontato se si tiene in conto che le ministeriali sono tutte finiteuna dichiarazione finale. È una dichiarazione di compromesso ma la considero comunque importante in questo contesto”, prosegue ...