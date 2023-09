Meloni al cinese Li | Noi via dalla Seta Italia nel nuovo piano Biden-Modi

Il colloquio con gli staff è durato dieci minuti. Il faccia a faccia riservato il triplo . La premier Giorgiae il capo del governo, Li Qiang , da soli, in una sala del centro congressi che ospita il G20 in India . Un'ora dopo, fonti italiane si dicono sollevate: in un linguaggio ...Ma soprattutto è stata l'occasione didi parlare con il suo omologo, prima della visita ufficiale nel Paese di Xi Jinping, grande assente, insieme a Putin, dell'appuntamento in India. ...E' questo il senso del bilaterale tra la presidente del Consiglio Giorgiae il premierLi Qiang. Li Qiang ha auspicato una 'relazione sana e stabile', 'necessaria per un migliore ...

Meloni al premier cinese: “Stop alla Via della Seta”. Ma nega pressioni Usa la Repubblica

“Forti entrambe di una storia millenaria, Italia e Cina condividono un Partenariato Strategico Globale che costituisce il faro per ...A New Delhi il vis-à-vis tra Giorgia Meloni e il numero due di Pechino Qi Liang è durato poco meno di quaranta minuti. Quasi tre volte la durata dell'incontro tra le ...