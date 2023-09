Mediterranean Beach Games | l’Italia vince due argenti | è festa nel triathle e nel beach karate

(Di domenica 10 settembre 2023) Heraklion – Ancora medaglie perTeam aidi Creta. E’ una splendida terza edizione del Torneo per i colori azzurri. Nella giornata di oggi si aggiungono due allori, a quelli vinti ieri.è protagonista nele nel, per il kata. Per la prima disciplina, nella gara a staffetta mista disputata sulla spiaggia di Ammuodara, la coppia formata da Alice Rinaudo e Emanuele Tromboni hanno concluso in quarta posizione dietro le tre coppie francesi conquistando così l’argento nella classifica generale della gara. Per entrambi, è la seconda medaglia personale in competizione. L’altro argento è arrivato nel kata femminile. Orsola D’Onofrio, dopo aver chiuso entrambi i ...

La delegazione biancazzurra impegnata nella terza edizione deiGames è arrivata a Creta nel primo pomeriggio e questa sera, alle 20:30 ora locale, sfilerà nella cerimonia d'apertura. I due portabandiera saranno Alice Grandi , doppia medaglia ... sulle spiagge di Creta, infatti, la Nazionale italiana disoccer non riesce ad avere la meglio sull'Egitto nella gara che apre la terza edizione deiGames, venendo ...

