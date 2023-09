Mattia Bellucci vince il Challenger di Cassis 2023 | è il suo primo urrà dell’anno

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023)firma l’undicesimo successo italiano a livellonel. Il ventiduenne di Busto Arsizio, che quest’anno non aveva ancora raggiunto alcuna finale e nemmeno alcuna semifinale, si impone a, in Francia, battendo in finale il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-3 6-4. Si tratta del suo terzo successo in questa categoria di tornei., alturno, aveva superato l’indiano Ramkumar Ramanathan, per poi avanzare contro l’austriaco Maximilian Neuchrist per 6-2 6-3. Ai quarti la rimonta sul francese Lucas Poullain, pericolosamente quasi omonimo di qualcun altro ben più noto, per 1-6 6-3 6-0, poi il bel successo sul britannico Liam Broady per 6-3 6-4 in semifinale. VIDEO Fabio Fognini va in Finale a Genova ed esulta in polemica con ...