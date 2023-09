Matteo Salvini | Porto Le Pen a Pontida | il centrodestra decida se stare con lei o con Macron

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 10 settembre 2023) Il vicepremier agli alleati in vista delle Europee: "Vinciamo solo uniti, dobbiamo decidere se lasciare l'Europa alla sinistra che ti impone l'auto elettrica e la casa green, come e cosa mangiare a tavola ma non muove un solo dito per difendere i nostri confini"