Matrimonio per Alfonso Signorini? Le parole sul suo fidanzato

Leggi su biccy

(Di domenica 10 settembre 2023) Nel 2021ha parlato per la prima volta del suo compagno, Paolo. I due stanno insieme da quasi 20 anni e in futuro potrebbero sposarsi. Oggi infatti a Verissimo il conduttore ha parlato di un possibile. “Il mio compagno si chiama Paolo, stiamo insieme da quasi 19 anni e c’è molto rispetto. In una relazione prima di tutto per me viene il rispetto. – ha dichiaratonel 2021 – Abbiamo due vite diverse e parallele, lavori diversi, la nostra indipendenza e questo è molto importante. Poi però abbiamo la voglia e il desiderio di ritrovarci e passare del tempo insieme. Perché l’importante non è la quantità di tempo che si passa uniti, ma la qualità. Anche se abbiamo due caratteri molto diversi ci vogliamo molto bene, io ci sono per lui e lui c’è per me. Abbiamo fatto tanto cammino insieme. A ...