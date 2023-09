Matera | FdI | “A Montesarchio per raccontare i risultati del primo anno di governo di Meloni”

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la campagna estiva Italia Vincente, la federazione provinciale di Fratelli d’Italia Sannio si mobilita nuovamente con diversi appuntamenti in provincia di Benevento perdeldi. Oggi, a(BN), si è svolto ildi questi incontri, con un banchetto informativo che ha visto la partecipazione di Domenico, senatore di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale nel Sannio, dei dirigenti e di tanti militanti. “Oggi siamo qui a– dichiara il senatore– perai cittadini idel. In ...

... incarico e affidamento lavoro a qualche amico di Emiliano" Cos il deputato di Fratelli d'Italia, MariangelaL'evento vedrà la partecipazione dei parlamentari diAugusta Montaruli e Andrea Volpi, oltre ai referenti territoriali e alle cariche istituzionali del partito con l'On. Mariangela, il ...Esprimo anche le congratulazioni mie e di tutta la federazione provinciale dia Fulvio ... Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Domenico, presidente del Comitato per la ...

Matera, (FdI): "A Montesarchio per raccontare i risultati del primo ... anteprima24.it

Politica Fiera del Levante, on. Matera (FdI): "La progettazione dell’ospedale di Andria non è affatto in una fase avanzata" A margine dell'inaugurazione della campionaria barese: "Fra le lacrime di ..."Devo essere sincera, dopo le lacrime del sindaco Decaro e un discorso (che come lui stesso ha sostenuto) poco consono per l'inaugurazione della Fiera del Levante, a riportarmi all'amara realtà, che t ...