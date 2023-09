Marocco | il terremoto vissuto in diretta su TikTok

La violenta scossa diinche ha messo in ginocchio il Paese facendo registrare più di 1000 morti è stata ripresa durante una diretta ...... come già fatto sul palco della cerimonia di premiazione, un pensiero alle vittime del terribileche ieri ha colpito il, uno dei Paesi in cui il film è stato girato: "È una tragedia ...Insono molti ad essere andati in ospedale a donare il sangue. La contabilità della morte ... Le abitazioni non potevano resistere alla devastante potenza delperché nelle zone rurali ...

Terremoto in Marocco, oltre 2mila morti e 2mila feriti. DIRETTA Sky Tg24

Sono continuate tutta la notte le ricerche di eventuali sopravvissuti al devastante terremoto di magnitudo 7 della scala Richter che ha ...È una corsa contro il tempo. I soccorritori stanno raggiungendo man mano le zone più remote del Marocco, colpito da un devastante terremoto la sera dell’8 settembre. Quelle aree che, per gli edifici ...