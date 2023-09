Impressionante il confronto tra le immagini di prima e dopo il terremoto che venerdì 8 settembre ha scosso il. "Dopo un disastro come questo qui, la cosa più importante è preservare vite ...Capolavoro del XII secolo, fu sede della dinastia AlmohadeEstratto dell'articolo di Francesco Battistini per il 'Corriere della Sera' TERREMOTO IN[…] Sono bastati trenta secondi di 6.8 gradi Richter, a Fatima Aboualchovak, per buttare via trent'anni di vita. Fatima stava ridendo, prima. ...

Marocco: distrutta la moschea di Tinmel sull'Atlante Agenzia ANSA

Impressionante il confronto tra le immagini di prima e dopo il terremoto che venerdì 8 settembre ha scosso il Marocco. "Dopo un disastro come questo qui, la cosa più importante è preservare vite umane ...Il governo del Marocco con la guida dell’attuale sovrano il Re Mohammed VI sta organizzando i soccorsi dopo il potente terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter che ha colpito il paese nella nott ...