Marocco devastato dal terremoto | oltre 2mila vittime e 1400 feriti gravi

(Di domenica 10 settembre 2023) Ilche ha colpito illa sera del 9 settembre hala regione a sud-est di Marrakech. L’ultimo bollettino del ministero dell’Interno definisce la portata dell’ecatombe: 2.012 morti e 2.059, di cui1.400. Interi villaggi di montagna spazzati via. Centinaia di famiglie decimate e migliaia di persone sdraiate nelle piazze per la loro seconda notte fuori dalla propria casa. La maggior parte delleviveva nella provincia di Al Haouz (1.293 persone) e, in misura minore, a Taroudant (452), entrambe a sud di Marrakech. Al Haouz è l’epicentro della scossa di magnitudo 6,8 gradi, a una profondità di 18,5 chilometri, secondo l’osservatorio geologico americano (Usgs). Il Centro nazionale marocchino per la ricerca scientifica e ...