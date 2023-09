Marine Le Pen | l' annuncio | A Pontida col mio grande amico Salvini

(Di domenica 10 settembre 2023) "Cari amici italiani è con grandissimo piacere che sarò al vostro fianco ail 17 settembre invitata dal mioMatteo. Evocheremo naturalmente il futuro, la gioia di combattere insieme per la libertà, per la democrazia dei nostri popoli, delle nostre nazioni. Ma non vi aggiungo altro, ci vediamo il 17". È quanto dice la leader francese del Rassemblement National,Le Pen, nel video inviato a Matteoche il ministro per Le Infrastrutture ha pubblicato sul suo canale. Appuntamento a domenica prossima...

Matteo Salvini non arretra di un centimetro e anzi rilancia la sua idea: ovvero che i moderati italiani stiano al fianco diLe. Della destra vera. Il leader francese ha dato in queste ore ...Le, leader dell'estrema destra francese del Rassemblement National , in un video annuncia la sua partecipazione al tradizionale evento della Lega in programma tra una settimana. E Matteo ...Insieme a noi avremo anche una grande amica e alleata storica della Lega,Le, per rendere questa giornata di Festa un momento di unione tra Popoli per un'Europa finalmente Libera". Lo ...

Marine Le Pen sarà alla festa della Lega a Pontida. Salvini: “Con noi un’alleata storica” Il Fatto Quotidiano

Marine Le Pen sarà a Pontida il 17 settembre: l'annuncio del leader del Rassemblent National in un video condiviso da Salvini ...Matteo Salvini non arretra di un centimetro e anzi rilancia la sua idea: ovvero che i moderati italiani stiano al fianco di Marine Le Pen. Della destra vera. Il leader francese ha dato in queste ore ...