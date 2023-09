Marianella | «Thuram perfetto per l’Inter! Non lo sarebbe stato al Milan»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 settembre 2023)da una settimana fa ha visto cambiare il suo status all’Inter e con la Francia, avendo segnato sia il suo primo gol in nerazzurro sia coi Bleus.lo giudica molto utile per la manovra di Inzaghi, premiando la sua scelta di non andare al. IL MIGLIORE – Massimo, a Sky Sport 24, elogia Marcus: «Questo è un attaccante molto interessante. È un attaccante di fatica, un attaccante di movimento: non è il bomber per definizione, ma per la dinamica dell’Inter è assolutamente. Quando, all’inizio del calciomercato, sembrava vicinissimo alper me non era la sua migliore dimensione tattica: all’Inter ha gli attaccanti perfetti, con Lautaro Martinez al quale lascia spazi andandoseli a cercare larghi. Al, ...