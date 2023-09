Manifestazioni a Pescina e San Benedetto per l' Orsa Amarena

Si sono svolte senza problemi di ordine pubblico lee San Benedetto dei Marsi per l' Orsa Amarena , uccisa ai confini del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise , il 31 agosto. Fra i partecipanti associazioni animaliste, ...San Benedetto dei Marsi. È giunto il gran giorno dellenelle piazze marsicane in memoria dell'orsa Amarena, uno dei plantigradi simbolo del ...piazza a San Benedetto dei Marsi e a,......previste per domenica 10 settembre dueorganizzate dalle associazioni animaliste in memoria di Amarena, a San Benedetto dei Marsi, località dove l'animale è stato ucciso, e a. ...

Orsa Amarena, domani manifestazione a Pescina Agenzia ANSA

La procura ha indagato l'uomo che ha sparato per uccisione di animale per crudeltà o senza necessità, un reato punito con la reclusione da quattro mesi a due anni, che però il più delle volte viene ...In centinaia hanno preso parte nel sit-in pacifico a Pescina dei marsi organizzato da Wwf, Federparchi, Legambiente, ed altre associazioni a tutela dell'orso bruno marsicano. (ANSA) ...