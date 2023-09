Manchester United | nota UFFICIALE sul caso Antony | non si allenerà sino a nuovo avviso

(Di domenica 10 settembre 2023) Continua a tenere banco in Inghilterra il. Accusato di violenza domestica da parte della sua ex compagna e denunciato in seguito...

... l'Inter è al sicuroL'Inter, nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato, ha fatto un restyling completo per quanto riguarda i portieri; dopo la cessione di Onana, passato al, ...Commenta per primo Il Borussia Dortmund proverà a riprendersi Jadon Sancho , dopo averlo venduto per 100 milioni al. Secondo i media tedeschi, c'è da battere la concorrenza di Gerrard che vuole portarlo all' Al - Ettifaq.Il giocatore non è al centro del progetto ale può essere un'occasione per i tedeschi a gennaio.

Continua a tenere banco in Inghilterra il caso Antony. Accusato di violenza domestica da parte della sua ex compagna e denunciato in seguito anche da altre due donne in Brasile, i Red Devils hanno eme ...Il calciatore brasiliano Antony sarebbe dovuto tornare ad allenarsi domani, ma dovrà attendere il suo rientro in squadra.