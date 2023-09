Man United | Sancho verso l'addio | possibile un clamoroso ritorno

...30),City - Crvena zvezda (16:00) Gruppo H Shakhtar Donetsk - Porto (13:00), Barcellona - Anversa (16:00) Mercoledì 20 settembre Gruppo A Galatasaray - Copenhagen (11:00), Bayern -(16:...... Paris Saint - Germain (FRA), Borussia Dortmund (GER), AC Milan (ITA), Newcastle(ENG) ... Atlético, Barcelona, Bayern, Benfica,City, Paris, Porto e Real Madrid hanno partecipato a tutte e ...IL CASO GREENWOOD - Il Manchesterè un club molto attento a queste casistiche e, proprio come accaduto in passato per Mason Greenwood, ha preso la stessa identica posizione. L'...

Manchester United, Antony non si allenerà fino a nuovo avviso dopo le accuse di violenza Sky Sport

Il Manchester United ha preso la sua decisione riguardo le accuse di violenza domestica nei confronti dell’esterno brasiliano Antony. Brutte notizie per il Ten Hag, tecnico del Manchester United.Manchester, 10 set. (Adnkronos) - All'ala del Manchester United Antony è stato concesso un congedo per rispondere alle accuse di violenza nei confronti di alcune donne mosse contro di lui. Il 23enne a ...