Macedonia-Italia | triplice fischio ‘vivacizzato’ dal battibecco tra Spalletti e Malevski

(Di domenica 10 settembre 2023) Vivace scambio di opinioni tra il commissario tecnico della nazionalena, Luciano, e l’allenatore della, Milevski. Luciano, pur essendo un allenatore di successo income dimostrato dal tanto ambito Scudetto che all’ombra del Vesuvio mancava da troppo tempo, non è in grado di operare miracoli in pochi giorni. L’insuccesso dell’nelle ultime due edizioni dei Mondiali ha delle ragioni valide, esembra riconoscere che ci sono sfide significative da affrontare per riportare la squadra al vertice. La prestazione contro ladel Nord, una squadra non tra le più competitive in Europa, ha ulteriormente deluso il tecnico toscano. Il pareggio finale è stato principalmente attribuito all’incapacità ...

La sfilza di errori che Donnarumma in Nazionale si è lasciato alle spalle dalla prima, indigestaè diventata preoccupante.- Argentina, 1 giiugno 2022: esce male e Di Maria lo ...... "L'impegno dei nostri non è mancato, ma per il secondo posto serve altro" Ivan Zazzaroni, dalle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato del pareggio dell'di ieri sera contro la...Ascolti tv, la partita degli azzurri conquista la prima serata, secondo Renato Zero Esordio difficile per Spalletti come Ct della Nazionale ( dopo il pareggio con la). L'ha portato a casa solo un pareggio, grazie a una rete di Immobile. Ma sul fronte ascolti la situazione è più rosea: la partita di Qualificazioni agli Europei 2024 -del ...

Giovanni Scotto, giornalista, ha commentato sui suoi canali social il pareggio per 1-1 tra Italia e Macedonia: "E' un bravissimo allenatore, ma non un mago. Senza attaccanti non si va da nessun parte, ...durante la partita di Skopje con la Macedonia del Nord (terminata 1-1) un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia, il secondo invece un risentimento muscolare al tricipite surale destro.