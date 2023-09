Macedonia-Italia | Spalletti non convince | le pagelle

...che ha messo in salita il cammino verso la qualificazione agli Europei 2024 . Un pari, quello di Skopje, che rende già decisiva la sfida di martedì all' Ucraina , a +3 proprio sull'. ...... partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra, Bulgaria,del Nord ed Israele. La ...... in vista della sfida degli Azzurri contro l'Ucraina di martedì sera Intervistato dai canali ufficiali della FIGC Sandro Tonali ha parlato del pareggio die della prossima sfida ...

Euro 2024: Macedonia del Nord-Italia 1-1 - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Il nostro incubo continua ad essere la Macedonia del Nord che, contro l’Italia, ha tirato fuori un altro coniglio dal cilindro. È bastato il solo Elmas, che non gioca nemmeno titolare nel Napoli, a ...Non cè dubbio che Elmas del Napoli, che ieri è stato protagonista di una buona prestazione con la Macedonia del Nord contro l'Italia, faccia gola ad alcune squadre, anche se i partenopei non sono così ...