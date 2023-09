Macedonia-Italia 1-1 | Donnarumma e il gol | imparabile?

Leggi su seriea24

(Di domenica 10 settembre 2023) (Adnkronos) – Gigiocolpevole o innocente sul gol delladel Nord? L’del ct Luciano Spalletti pareggia 1-1 in trasferta nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri, in vantaggio con Immobile, vengono ripresi all’81’ dalla punizione di Bardhi. Il numero 10 dellacalcia una punizione da circa 20 metri, da posizione spostata sulla sinistra. Il destro a giro è potente e preciso, indirizzato sul secondo palo dove è appostato. Il portiere del Psg viene bucato sul ‘suo’ palo: fatale un accenno di spostamento verso il palo opposto e una reazione non immediata alla conclusione.sembra partire in ritardo e subisce un gol su un tiro che sembra insidioso ma non. seriea24.it: Notizie ...