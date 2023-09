Mabos | la Calabria | i migranti | la poesia e le foto di Mario Giacomelli

Proprio queste immagini che ritraggono unadesertificata nei suoi paesi interni, ... compongono l'esposizione permanente "Camera Oscura" che sarà inaugurata domenica 10 settembre al. ...Parallelamente, si svolgerà anche D'Armonie, la prima residenza di scrittura naturalistica in, promossa da Hyle Book Festival in collaborazione conMuseo d'Arte del Bosco della Sila. ...Parallelamente, si svolgerà anche D'Armonie , la prima residenza di scrittura naturalistica in, promossa da Hyle Book Festival in collaborazione conMuseo d'Arte del Bosco della Sila. ...

Dal 10 settembre al Museo d'Arte del Bosco della Sila 25 fotografie scattate da Mario Giacomelli nella Calabria degli anni '80, su ispirazione della poesia Il Canto dei nuovi migranti di Franco Costab ...Sentire l’urlo, la prostrazione, il vuoto dell’abbandono, la voce interiore della memoria antica. Le fotografie di Mario Giacomelli, esposte al Mabos, Museo d’arte del bosco della Sila, a Sorbo San Ba ...