Ma sei tu? | principe William sconvolto | ecco chi incontra tra i senzatetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Anche se ti chiamie sei il futuro erede al trono d'Inghilterra, la vita può ancora riservarti delle belle sorprese. Soprattutto se, come in un film, decidi di uscire dal Palazzo perre i tuoi sudditi più sfortunati. A Bornemouthd'Inghilterra s'era recato per la visita ai. Non immaginava che davanti a lui si sarebbe presentato un ex calciatore, molto noto in Premier League per la sua storia di talento e follie, tanto da rischiare di morire per il vizio di bere. Era Paul Gascoigne . "Gascoigne? Ma sei davvero tu? ", si sente in un video dell'evento che immortala tutta la meraviglia dinell'approccio all'ex giocatore della Lazio. Ilinfatti non aveva riconosciuto la persona che si era avvicinata per salutarlo e ciò che è accaduto ...