M5s e Giuseppe Conte | Capezzone | l' eredità tossica del Movimento Cinque Buchi

(Di domenica 10 settembre 2023) Non è lontano il tempo in cui, quasi senza accorgercene, ci ritroveremo a parlare del5 Stelle usando il passato remoto: trattandolo come una parentesi tutto sommato folkloristica nell'evoluzione del bestiario politico italiano. Del resto, se nel settembre 2022, grazie all'uso elettorale spregiudicatissimo – in termini di acquisizione del consenso – del reddito di cittadinanza, i grillini erano riusciti a ottenere un ragguardevole 15,6% (comunque dimezzando lo stellare 32% del 2018), già alle amministrative della scorsa primavera i pentastellati hanno dovuto fare i conti con un autentico bagno di sangue. A puro titolo di promemoria: 1,4% a Brescia, 1,7% a Vicenza, 1,4% a Siena, 2,2% a Teramo. Roba, se non da estinzione conclamata, da pre-sparizione. Eppure, un partito ridotto in queste condizioni, per giunta rappresentato nelle istituzioni da un ceto ...