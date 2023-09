Lumezzane-Pergolettese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 10 settembre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di. La squadra padrona di casa, dopo la netta sconfitta incassata all’esordio contro la Pro Vercelli, vuole rialzare la testa davanti ai propri tifosi per provare a conquistare i primi punti della stagione. La compagine ospite, invece, dopo la travolgente vittoria ottenuta ai danni della Pro Sesto, spera di confermarsi su questi livelli. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 settembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

...Bulgaria Isole Faroe - Moldavia 20.45 Albania - Polonia Grecia - Gibilterra Irlanda - Olanda Lituania - Serbia San Marino - Slovenia SERIE C 16.15 Giana Erminio - LR Vicenza...La partitadi domenica 10 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la seconda giornata del Girone A di Serie C ...Sky Sport 253 e NOW. Domenica 10 settembre ore 18.30 Novara - Pro Patria Sky Sport 251 e NOW. Trento - Atalanta U23 Sky Sport 252 e NOW. Albinoleffe - Triestina Sky Sport 253 ...

Lumezzane – Pergolettese: diretta live e risultato in tempo reale Calciomagazine

I gialloblù partiti alla grande vogliono ripetersi subito. La matricola bresciana invece. deve rompere il ghiaccio .Ore 16.15 Giana Erminio-L.R. Vicenza – Diretta tv sul canale 252 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go Ore 16.15 Lumezzane-Pergolettese – Diretta tv sul canale 253 di Sky, Diretta streaming su ...