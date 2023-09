Lula tende la mano a Putin | “Venga al G20 in Brasile | non sarà arrestato Ci piace trattare bene le persone”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Il presidente russo Vladimir, su cui pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale per la guerra contro l’Ucraina, nonqualora decidesse di partecipare al vertice del G20 di Rio de Janeiro del 2024, sotto la guida del. Lo ha affermato ai media indiani il presidente Luiz Inacioda Silva, anticipando di avere l’intenzione di spedire l’invito a Mosca per il prossimo G20. Sia l’India sia ilsono firmatari dell’accordo che diede vita alla Corte penale internazionale che ha emesso il mandato a marzo per l’accusa di deportazione illegale di bambini ucraini, un crimine di guerra., nonostante il Cremlino insista sulla nullità del mandato di cattura, ha già saltato i recenti incontri internazionali, decidendo di ...