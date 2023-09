Lula promette di non arrestare Putin se lo Zar andrà al G20 in Brasile nel 2024

(Di domenica 10 settembre 2023) In india il presidente delè stato tra i protagonisti e il suo attivismo non è passato inosservato. Il vertice del G20 che si è concluso in India ha lasciato un bilancio in chiaroscuro. ...

Tuttavia, hanno anche suscitato la critica di altri paesi, come gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che hanno accusatodi voler minimizzare l'invasione russa dell'Ucraina. La posizione del ...... dove sono attesi sette leader in carica, tra cui, e una decina di ex capi di Stato e di ... Ma Boricche non si darà per vinto. "Insisterò fino all'ultimo momento" per creare le condizioni ...... ora invece siamo chiamati il Sud Globale", ha dichiarato il presidente brasiliano Luiz Inacio... Il novello ingresso dell'Arabia Sauditauna rapida crescita di questa montagna di credito, ...

Lula promette di non arrestare Putin se lo Zar andrà al G20 in ... Globalist.it

Middle placement Mobile In questo contesto, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha fatto alcune dichiarazioni che hanno suscitato interesse e polemiche. In un’intervista al giornale ...Por meio do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o governo também se recusou a compartilhar a íntegra das imagens dos ataques golpistas ao Palácio do Planalto feitas pelas câmeras internas do ...