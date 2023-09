(Di domenica 10 settembre 2023) Il presidente russo Vladimir, su cui pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale per la guerra contro l'Ucraina, non sarà arrestato qualora decidesse di partecipare al vertice ...

Lo ha affermato ai media indiani il presidente Luiz Inacioda Silva, anticipando di avere l'intenzione di spedire l'invito a Mosca per il prossimo G20. Sia l'India sia il Brasile sono firmatari ...'Questioni geopolitiche non devono dividere il G20' Secondoil Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha bisogno di nuovi Paesi in via di sviluppo tra i suoi membri permanenti e non permanenti per ......

Lula: 'Nessun arresto per Putin se verrà al G20 di Rio' Agenzia ANSA

