Luisa Corna e Stefano Giovino hanno detto sì | lei in abito bianco | lui in divisa

(Di domenica 10 settembre 2023)sì. La cerimonia religiosa si è svolta sabato 9 settembre nel Santuario della Madonna di Lourdes a Palazzolo sull’Oglio, cittadina di cui è originaria la sposa, alla presenza di meno di 100 invitati. La cantante e il tenente colonnello dei carabinieri stanno insieme da nove anni., 57 anni, ha fatto il suo ingresso in chiesa fasciata in uncorredato da un lungo velo e accompagnata dalla madre Pierina. Come testimone di nozze, ha scelto la sorella, anche lei cantante. Dopo il sì, ad attendere i neo sposi sul sagrato, oltre a familiari e amici, anche una folla di curiosi. Lì, insieme agli applausi, è partito il picchetto ...

Matrimonio in bianco per, che ha sposato Stefano Giovino a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia. La cantante, conduttrice e attrice, 57enne, ha pronunciato il sì (il primo per lei) all'ufficiale dei ...Ieri il matrimonio a Palazzolo sull'Oglio dopo 9 anni ...e zia: le foto con la famiglia 10/09/23 Fotogallery - Diletta Leotta, festa di compleanno sulla terrazza del grattacielo 10/09/23 Fotogallery - Le nozze dicon Stefano Giovino 09/09/23 ...

Luisa Corna si è sposata con il carabiniere Giovino. Le foto del matrimonio La Gazzetta dello Sport

Per Luisa Corna matrimonio al santuario di Palazzolo: la showgirl ha sposato Stefano Giovino, professione carabiniere. Le prime foto delle nozze.Matrimonio in bianco per Luisa Corna, che ha sposato Stefano Giovino a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. La cantante, conduttrice e attrice, 57enne, ha pronunciato il sì (il primo per lei ...