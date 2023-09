(Di domenica 10 settembre 2023) La storia di Stanislavsenior e Stanislavjunior, padre e figlio, il primo guardia giurata in un centro commerciale di Trencin,, e il secondo calciatore di successo della ...

La storia di Stanislavsenior e Stanislavjunior, padre e figlio, il primo guardia giurata in un centro commerciale di Trencin, Slovacchia, e il secondo calciatore di successo della nazionale slovacca e del Napoli, ha colpito il Paese ...Nonostante illutto di, che ha perso il padre, il giocatore è rimasto con la nazionale slovacca per la partita contro il Portogallo. Il ct Francesco Calzona ne ha parlato conammirazione: ' ...E' stato colpito da un gravissimo lutto nei giorni scorso il centrocampista del Napoli e della nazionale Stanislav: è morto il padre Stanislav senior ma nonostante ildolore il giocatore ha giocato con la maglia della Slovacchia nel match contro il Portogallo. Francesco Calzona , commissario ...

Lobotka e il grande gesto per la Slovacchia e il Napoli dopo il lutto Corriere dello Sport

La storia di Stanislav Lobotka senior e Stanislav Lobotka junior, padre e figlio, il primo guardia giurata in un centro commerciale di Trencin, Slovacchia, e il secondo calciatore di successo della ...Nonostante il lutto per la perdita del papà, il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha deciso di restare in gruppo ed è stato schierato da titolare, uscendo solo a pochi minuti dalla fine. N ...