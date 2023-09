Lo strazio del bimbo coperto di sangue | ho perso tutti

"Ho preso tutti". Cosi' un bimbo, con il volto ricoperto di sangue e sopravvissuto al terremoto in Marocco, racconta di aver perso la sua famiglia a causasisma che ha colpito la regione di Marrakech. "Sono rimasto solo, mia mamma, mia nonna e due dei miei fratelli sono morti" dice in arabo. 10 settembre 2023Il video fa il giromondo, morti la mamma, la nonna e i fratellini... ma è anche un album di coming - through, attraverso il dolore e lo, verso l'euforia. La ... Nella mezz'oradisco set si può sentire tutto lo spiritodance floor passando dai classici da ...

Terremoto in Marocco: lo strazio del bimbo coperto di sangue, 'ho ... Agenzia ANSA

'Ho preso tutti'. Cosi' un bimbo, con il volto ricoperto di sangue e sopravvissuto al terremoto in Marocco, racconta di aver perso la sua famiglia ...E' l'immagine dell'innocenza perduta quella di un bambino marocchino apparso in un video diventato virale in queste tragiche ore per il Paese del Nord Africa. Lo ha rilanciato anche l'emittente ...