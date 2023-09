(Di domenica 10 settembre 2023). Se si vuole passeggiare nella, a volte basta fare pochi passi e ci si immerge in un labirinto di vicende che è difficile da districare in pochi minuti: è il caso dello “”. Si tratta della rampa che conduce i visitatori a Palazzo della Ragione passando da Piazza Vecchia dove sono visibili una quarantina di steli provenienti dall’antica chiesa di Sant’Agostino. La scala venne realizzata nel corso del XIV secolo quando, in occasione dell’ampliamento della struttura adiacente e della rimozione della gradinata posti sulla parete meridionale affacciata su Piazza Duomo, era necessario realizzare un nuovo ingresso. Si optò quindi per la soluzione di edificare unoesterno dotato di copertura consentendo di servire sia la sede del potere giuridico, ...

... già avviato, che prevede la riqualificazione dellomonumentale e la realizzazione della ... che ci hanno consentito di effettuare una significativa riqualificazionefacciate, dei cortili, ...Annalisa Strada incontrerà gli studentiscuole per convincerli che Manzoni era un figo ! ... in programma sullomonumentale della Biblioteca fino al 19 novembre. Gli incontri si ...... unapiù grandi d'Italia. Alla scoperta della spiritualità benedettina, dei tesori dell'... Oltre alla chiesa, sarà possibile visitare lomonumentale, la facciata monumentale rivolta verso ...

Lo Scalone delle Lapidi, un accesso privilegiato alla storia di Bergamo BergamoNews.it

Lionelha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Lionel. Le sue parole:'Ha chiesto lui il cambio, altrimenti non lo avrei tolto, è ovvio. Valuteremo in seguito il problema ma ha chiesto lui i ...I campioni del mondo tornano in campo. Nella notte italiana l'Argentina affronta l'Ecuador per una sfida che vale già moltissimo, in.