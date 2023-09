LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | occasione per una fuga da lontano | ci provano Ganna e Caruso?

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quindicesimadella, l’ultimo grande giro dell’anno in programma che si svolge a cavallo tra agosto e settembre. Dopo due tappe decisamente impegnative, il percorso odierno sarà più clemente per gli atleti: si parte a Pamplona, il capoluogo della comunità autonoma della Navarra, e il tracciato non presenterà problemi per i primi 50 km. La prima difficoltà arriverà attorno al 60mo chilometro con il GPM del Puerto de Lizarraga di terza categoria. Dopo una lunga discesa, i corridori dovranno affrontare per ben due volte il Puerto de Zuarrarrate (6.3 km al 5.1%), prima di proiettarsi verso il traguardo di Lekunberri. La ...