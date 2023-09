LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto dopo i primi 20 km di corsa

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.04 Nei15 minuti di gara la velocità media è stata superiore ai 50 km/h. 14.01 Ilriprende il vincitore del Giro d’Italia 2021. 14.00 Ci prova anche Egan Bernal (INEOS-Grenadiers): il colombiano ha preso qualche metro di vantaggio. 13.58 Continuano a fioccare tentativi d’attacco, ma la situazione non si smuove. Molto attiva la Bahrain-Victorius in quest’avvio di. 13.5515 km di gara. 13.52 Il piano iniziale dellaodierna è inframezzato da qualche strappo presente sul tracciato. Chissà se qualcuno ne possa approfittare per scattare concretamente dal ...

Ventesima tappa, sabato 16 settembre, Manzanarre El Real " Guadarrama, 207,8 km Ventunesima tappa, domenica 17 settembre Hipódromo de la Zarzuela " Madrid, 101,1 km

LIVE! Vuelta di Spagna: tappa 14. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2023, l'ultimo grande giro dell'anno in programma ch ...15esima tappa del Giro di Spagna. Una giornata perfetta per chi vuole andare in fuga. Spazio agli attaccanti, riposo dopo le fatiche delle montagne per i Big.