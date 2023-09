LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 100 km dal traguardo

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.48 100 km alla fine della. 14.44 Nonostante non manchino i tentativi, nessun’atleta è riuscito a scappare via dal, il quale ha sempre risposto a ogni azione d’attacco. 14.42 Percorsi i primi 50 km previsti quest’, abbiamo superato il primo terzo di gara. 14.39 Dieci chilometri all’inizio del Puerto de Lizarraga. 14.36 Un gruppetto di quattordici corridori era riuscito a scrollarsi di dosso il plotone principale, che però si è immediatamente riportato sui fuggitivi. 14.33 110 km al. 14.31 Nel frattempo ilsi è diviso in due tronconi, separati da una decina di secondi. 14.26 Siamo distanti una ventina di chilometri dai piedi del Puerto del ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora....1 km Ventesima tappa, sabato 16 settembre, Manzanarre El Real " Guadarrama, 207,8 km Ventunesima tappa, domenica 17 settembre Hipódromo de la Zarzuela " Madrid, 101,1 km Dove vederea España ...Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince e scoppia a piangere. Kuss guida la classifica OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2023, l'ultimo grande giro dell'anno in programma ch ...15esima tappa del Giro di Spagna. Una giornata perfetta per chi vuole andare in fuga. Spazio agli attaccanti, riposo dopo le fatiche delle montagne per i Big.