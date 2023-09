LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | alle 13 30 il via della 15ma frazione

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE13.20 Dopo ladi ieri, Sepp Kuss indosserà la maglia roja anche quest’: l’americanoJumbo-Visma ha un vantaggio, rispettivamente di 1’37” e 1’44”, sui due compagni di squadra Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. Laodierna, visto il suo profilo clemente, non dovrebbe scombussolare la classifica, ma le sorprese possono sempre nascondersi dietro l’angolo. 13.15decisamente più tranquilla e affrontabile, rispettodue precedenti, quella che gli atleti affronteranno nella giornata odierna: dopo la partenza da Pamplona, il percorso sarà pressoché piatto per i primi 60 km, primapresenza del ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora....1 km Ventesima tappa, sabato 16 settembre, Manzanarre El Real " Guadarrama, 207,8 km Ventunesima tappa, domenica 17 settembre Hipódromo de la Zarzuela " Madrid, 101,1 km Dove vederea España ...Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince e scoppia a piangere. Kuss guida la classifica OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2023, l'ultimo grande giro dell'anno in programma ch ...15esima tappa del Giro di Spagna. Una giornata perfetta per chi vuole andare in fuga. Spazio agli attaccanti, riposo dopo le fatiche delle montagne per i Big.