LIVE Superbike | GP Francia 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la superpole race | Razgatlioglu contro Bautista!

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.46 ORDINE DI ARRIVO GARA-1 1 4 54 T.TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 1’37.060 295,9 1’35.868 298,32 3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 2.656 2.656 1’37.081 288,8 1’35.820 291,1 3 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 4.773 2.117 1’37.213 290,3 1’35.959 291,9 4 1 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 6.266 1.493 1’37.302 291,1 1’35.453 295,15 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 8.987 2.721 1’37.566 290,3 1’36.102 292,76 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 9.740 0.753 1’37.666 291,9 1’36.078 288,0 7 9 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 9.916 0.176 1’37.591 291,9 1’36.217 296,7 8 7 22 ...

... post gara Ore 12.25: Race 2 Supersport Ore 13.40: Race 2Supersport 300 Ore 15: preOre 15.15: Race 2(differita su TV8 alle 17) Ore 15.50: post gara WEC: 6 ORE DEL FUJISU ...Si riparte venerdì con le libere 1 e 2 su Sky Sport Gli orari del rounddi Magny - Courssu Sky Sport Max canale 20 Venerdì 8 settembre FP1 SBK: 10.30 - 11.15 FP2 SBK: 15 - 15.45 ......è nota principalmente per i suoi saliscendi e per aver ospitato anche i campionati die ...20 italiane e sul sito ufficiale della competizione con IndyCar

SBK, LIVE Superpole Race Magny-Cours: la diretta giro per giro GPOne.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Francia 2023, Bautista sfida Razgatlioglu. La Gara1 di Superbike a Mag ...SBK: Ecco la programmazione televisiva del round francese, che per l'occasione è in concomitanza con la MotoGP a Misano. Gara 2 della domenica è quindi posticipati rispetto al tradizionale orario ...