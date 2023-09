LIVE Superbike | GP Francia 2023 in DIRETTA | Superpole Race e gara-2 in tempo reale

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della, GP, Bautista sfida Razgatlioglu. La1 dia Magny Cours ha regalato momenti di tensione e sorprese. Uno degli episodi più inaspettati è avvenuto durante il terzo giro: la moto di Bautista, in testa alla, si è improvvisamente spenta. Questo incidente ha permesso al gruppo di sorpassarlo, ma poco dopo, la sua Panigale V4 è tornata in azione, permettendo a Bautista di rientrare, seppur in ultima posizione. Prima di questo episodio, la competizione era dominata dalla lotta tra Bautista, Toprak Razgatlioglu e Michael Ruben Rinaldi. Tuttavia, con Bautista fuori gioco, ...

Ore 12.25: Race 2 Supersport Ore 13.40: Race 2Supersport 300 Ore 15: preOre 15.15: Race 2(differita su TV8 alle 17) Ore 15.50: post gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per gara-2! 14.48 Vittoria numero 38 per Razgatlioglu in Superbike. 14.46 Gara-1 piena di emozioni in ...Razgatlioglu vince con stoppie sul traguardo battendo Rinaldi, Rea e Gerloff. Quinta piazza per Petrucci, seguito da Locatelli. Bautista è 10°, 17° Bassani. Giro 19 - Continua a perdere posizioni Lowe ...