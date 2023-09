LIVE Superbike | GP Francia 2023 in DIRETTA | Bautista vince gara-2 dominando | podio per Razgatlioglu e Rea | quarto Locatelli

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-, secondoe terzo Rea,. 16- Gerloff supera Petrucci per la quinta piazza. 15- BATTAGLIA per la seconda posizione, lotta accesa trae Rea. 14- Gerloff sorpassa Bassani per la sesta piazza, curva perfetta per la BMW che entra internamente. 14- Problemi tecnici per Rinaldi che si ritira. 13- Gerloff supera Rinaldi, la BMW si porta in settima posizione. 12-con una grande frenata mette le ruote davanti a Rea per la seconda piazza. 11- Problemi tecnici per Redding che chiude la sua sfortunata. 10- Rea si trova ad oltre 6 secondi da, domina il pilota spagnolo della Ducati. 9- ...