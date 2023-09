LIVE Superbike | GP Francia 2023 in DIRETTA | Bautista si prende il comando | seguono Rea e Razgatlioglu

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1- Petrucci, Locatelli, Rinaldi e Bassani si trovano rispettivamente dal quarto al settimo posto. -1sila testa della gara, secondo Rea, terzo. INIZIA GARA-2! 15.13 Sono previsti 21 giri. 15.10 Tra cinque minuti il via di gara-2. 15.05ha recuperato ulteriori punti su Alvarodopo la sua vittoria in Superpole Race. 15.00 C’è stato un altro incidente tra i compagni di squadra Redding e Gerloff di BMW. In questo caso, Redding è rimasto in piedi. 14.55è stato coinvolto in un incidente con il suo compagno Rinaldi a sei giri dalla fine. Questo ha causato la caduta di Rinaldi e ha fatto perdere alcune posizioni a, che ha ...