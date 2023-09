LIVE Superbike | GP Francia 2023 in DIRETTA | Bautista sempre in testa | segue Razgatlioglu

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4- Rea si trova ad un solo decimo dalla Yamaha di. 3- Caduta per la BMW di Van Der Mark. 2- Petrucci supera la BMW di Baz per l’ottava posizione. 2-giro veloce 1.36.670, guadagna un secondo su. 1-supera Rea per la seconda piazza. 1- Petrucci parte male, scende in nona posizione. 1-mantiene ladella gara, dietro Rea e. Riparte gara-2, 17 giri 15.36 Doppio long lap penalty per Redding. 15.33 Tra un minuto riapertura della pit lane. 15.30 Si aspettano comunicazioni per il restart della gara. Nonostante Aegerter sia cosciente, esce in barella ma non è nulla di grave. -6 BANDIERA ROSSA, per l’incidente avvenuto in ...