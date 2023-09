LIVE Superbike | GP Francia 2023 in DIRETTA | bandiera rossa per l’incidente tra Aegerter e Redding

Leggi su oasport

15.33 Tra un minuto riapertura della pit lane. 15.30 Si aspettano comunicazioni per il restart della gara. Nonostantesia cosciente, esce in barella ma non è nulla di grave. -6, peravvenuto in precedenza. -5 Bautista continua con il suo passo, 4 decimi di vantaggio su Rea. -4 Caduta per. Piloti ok. -3 Rinaldi supera Locatelli per la quinta piazza. -2 Giro veloce di Rea 1.36.953 che si trova ad un solo decimo da Bautista. -1 Gerloff si trova in decima posizione. -1 Petrucci, Locatelli, Rinaldi e Bassani si trovano rispettivamente dal quarto al settimo posto. -1 Bautista si prende la testa della gara, secondo Rea, terzo Razgatlioglu. INIZIA GARA-2! 15.13 ...