LIVE MotoGP | GP Misano 2023 in DIRETTA | Bagnaia il più veloce nel warm up davanti a Bezzecchi e Martin

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:57 Non ci resta che salutarci, Amici di OA Sport! L’appuntamento è alle 14:00 con la gara! Rimanete con noi, alle 11:00 infatti partirà la Moto3 a cui, come da tradizione, seguirà la Moto2. Una mattinata all’insegna delle due ruote! A PIU’ TARDI! 09:55 Ilup dunque ha ripreso per sommi capi il canovaccio della Sprint Race, seppur a posizioni invertite. Tuttavia le condizioni dipotrebbero sparigliare le carte. Servirà davvero tanta resistenza per Pecco e Bez. Occhio però a profili come Binder, apparso anche lui in ottimo spolvero. What a way to start race day for @Pecco! He tops theUp on home turf #SanMarinoGP pic.twitter.com/FY8YblZsjz —...

... è giornata di gara Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e buona lettura della cronaca testuale del Warm Up e del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini della classe. L'...CLASSIFICA PILOTI Bagnaia 251, Martin 199, Bezzecchi 163, Binder 160, Zarco 125, Marini 120, ... DIRETTA TV Il GP di Misano è tutto in direttasu Sky e Now. Assente di rilievo Enea ...SEGUI ILTutto il Gran Premio di San Marino sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go, con la gara in differita in chiaro su TV8. ...

LIVE MotoGP, GP Misano 2023 in DIRETTA: Bagnaia deve stringere i denti, Martin può guadagnare punti OA Sport

L’oro della Tissot Sprint del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini va al pilota che poche ore prima aveva stampato il nuovo record della pista nelle… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la gara in tv/streaming - La griglia di partenza - La cronaca delle qualifiche - La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alla DIRETT ...