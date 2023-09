LIVE MotoGP | GP Misano 2023 in DIRETTA | alle 14 00 la gara | Bagnaia vuole limitare i danni verso Martin

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 La classifica del Mondialedopo la Sprint Race di ieri: 1 Francesco(Ducati) 267 2 Jorge(Ducati) 222 3 Marco Bezzecchi (Ducati) 198 4 Brad Binder (KTM) 171 5 Aleix Espargaro (Aprilia) 156 6 Johann Zarco (Ducati Pramac) 141 7 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 128 8 Maverick Vinales (Aprilia) 117 9 Jack Miller (KTM) 104 10 Alex Marquez (Ducati Gresini) 103 11 Fabio Quartararo (Yamaha) 82 12 Franco Morbidelli (Yamaha) 67 13 Augusto Fernandez (GasGas) 58 14 Miguel Oira (Aprilia RNF) 55 15 Alex Rins (Honda) 47 16 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 43 17 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 35 18 Enea Bastianini (Ducati) 25 19 Marc Marquez (Honda) 22 20 Dani Pedrosa (KTM) 19 21 Raul Fernandez (Aprilia) 14 22 Lorenzo ...

Ieri Jorge Martin su Ducati Pramac ha dominato la Sprint Race del Gp di Misano di MotoGP. Con tanto di tripletta Ducati. Sul podio uno stoico Marco Bezzecchi su Ducati. L'appuntamento è giornata di gara. Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e buona lettura della cronaca testuale del Warm Up e del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini della classe MotoGP.

Ha sfiorato il podio nella gara sprint di sabato, mettendo nel mirino Bagnaia, gestendo un finale da campione consumato. Non tutti conoscono Dani Pedrosa, 38enne collaudatore della Ktm, in gara a Misano. Il pilota di casa, il viserbese Marco Bezzecchi, chiude al secondo posto la "sprint race" sul circuito di Misano.