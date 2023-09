LIVE Moto3 | GP Misano 2023 in DIRETTA | tra poco l’inizio della gara

Leggi su oasport

10:40 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT, mancano venti minuti al! Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alladel Gran Premio di San Marino, appuntamento numero dodici del Mondialedi. Si prospetta come sempre grande spettacolo sul circuito diAdriatico dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, con tanti protagonisticlasse leggera motivati a fare bene, compresi soprattutto anche i centauri italiani, chiamati a una rimonta dopo delle qualifiche non eccezionali. A partire davanti a tutti ci sarà infatti Juame Masià (Leopard Racing), apparso davvero in ottima forma in tutte le sessioni di ...