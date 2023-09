LIVE Moto2 | GP Misano 2023 in DIRETTA | Acosta leader dopo la partenza | Arbolino in rimonta

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 Canet a terra! Colpo di scena nella lotta per il podio. Lo spagnolo è scivolato alla staccata di curva 14. -15continua ad allungare leggermente girogiro e porta il suo vantaggio a 8 decimi su Vietti e 1?1 su Canet. Quarto Lopez a 2?8, quinto Gonzalez a 3?6 e sestoa 4?1. -16 Il recupero disi è un po’ plafonato in questa fase, con i primi quattro che girano più veloce e si allontanano. Resta invece alla portata il quinto posto di Gonzalez. -17 Impressionante, 1’36?2 e quasi tre decimi guadagnati nell’ultimo giro su Vietti e Canet. Lo spagnolo sembra imbattibile oggi a, quindie Dixon devono provare a limitare i danni per il ...